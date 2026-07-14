Fútbol base
Comienza en Silleda la séptima edición del DéporCampus con 75 niños y niñas
La séptima edición del DéporCampus Cabreiroá en Silleda reúne hasta el viernes a 75 niños y niñas de 6 a 14 años en el campo municipal de Outeiriño-Joselu Mato, consolidando esta cita estival en las tierras trasdezanas. Organizado por la Fundación RC Deportivo, en estrecha colaboración con el Concello de Silleda y los clubes locales, el campus ofrece durante cinco intensas jornadas un completo programa de formación técnica y táctica. Los entrenadores de la cantera coruñesa combinarán el aprendizaje futbolístico con la promoción de valores esenciales como el respeto, el compañerismo y el juego limpio. Sergio Maurente y la alcaldesa Paula Fernández Pena destacaron en la presentación el gran éxito de la convocatoria, que sirve como una excelente alternativa de conciliación para las familias y promueve hábitos saludables entre toda la infancia local en un entorno seguro.
- Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
- Luto en Lalín por la muerte del expresidente del Motoclub Kilómetro 0, Juan Carlos Blanco
- El doble crimen de la calle Oporto de Vigo cumple 20 años con el asesino en semilibertad
- Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de vecinos
- Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
- «Nunca he pensado que hay alguien a quien no puedo ganar»
- La policía vincula el «clan de los Charlines» con el «clan de los Balcanes» tras detener a 18 personas e intervenir 103 kilos de coca
- Así eran nuestras playas antes de su urbanización y el desembarco de turistas