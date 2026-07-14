Comienza en Silleda la séptima edición del DéporCampus con 75 niños y niñas

La séptima edición del DéporCampus Cabreiroá en Silleda reúne hasta el viernes a 75 niños y niñas de 6 a 14 años en el campo municipal de Outeiriño-Joselu Mato, consolidando esta cita estival en las tierras trasdezanas. Organizado por la Fundación RC Deportivo, en estrecha colaboración con el Concello de Silleda y los clubes locales, el campus ofrece durante cinco intensas jornadas un completo programa de formación técnica y táctica. Los entrenadores de la cantera coruñesa combinarán el aprendizaje futbolístico con la promoción de valores esenciales como el respeto, el compañerismo y el juego limpio. Sergio Maurente y la alcaldesa Paula Fernández Pena destacaron en la presentación el gran éxito de la convocatoria, que sirve como una excelente alternativa de conciliación para las familias y promueve hábitos saludables entre toda la infancia local en un entorno seguro.