Buena cosecha de medallas del Umia en el arenal del Orzán

El Club Acuático Umia consolida su progresión deportiva en el salvamento tras cosechar múltiples podios en los Campeonatos Gallegos de Playa, celebrados este fin de semana en la playa coruñesa del Orzán con un alto grado de participación. La delegación cuntiense sumó subcampeonatos y podios en las clasificaciones generales por equipos, además de numerosas medallas individuales en las categorías Infantil, Cadete, Juvenil y Júnior, en unas jornadas marcadas por el ambiente de deportividad y compañerismo.

A nivel colectivo, el conjunto naranja obtuvo el subcampeonato general en la categoría Infantil y la tercera posición en la general Cadete. En las clasificaciones por sexos, el equipo masculino infantil se proclamó campeón gallego, el cadete masculino logró el subcampeonato y el infantil femenino alcanzó la tercera posición. Por su parte, los equipos masculino juvenil, masculino absoluto y el conjunto júnior finalizaron en la cuarta posición de sus respectivas clasificaciones generales.

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En el apartado individual y por pruebas por relevos, la categoría Infantil del Umia lideró el medallero con un total de 10 preseas (cinco de oro y cinco de plata). Los deportistas de la categoría Cadete consiguieron 11 metales (uno de oro, cinco de plata y cinco de bronce), mientras que los representantes de las categorías Juvenil y Júnior cerraron la competición con cinco medallas (una de oro, dos de plata y tres de bronce).