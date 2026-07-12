Fútbol / Tercera Federación
El CD Lalín ficha a David Marqués para reforzar la banda izquierda
El Club Deportivo Lalín ficha a David Marqués, lateral izquierdo de 21 años que llega el Cortizo procedente del filial del Pontevedra CF. Tras ocho años de granate, el zaguero inicia un reto clave a las órdenes de Iván Carril. El jugador llega motivado por la directiva y el consejo del que será su compañero Manu Galego: «Me dijo que el club era muy familiar y que, aún siendo de Marín, me sentiría como en casa. Hay un ambiente impresionante al parecer».
Marqués busca dar el máximo en el Cortizo y elogia al que será su míster: «Iván Carril es el técnico perfecto. Es muy joven, con experiencia profesional y me gusta mucho su manera de jugar», añade con ganas de iniciar la pretemporada. Con este refuerzo, el club suma juventud, proyección y solidez para competir con plenas garantías. Faltaría un portero y dos jugadores más para cerrar el plantel.
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