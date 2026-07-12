Fútbol / Tercera Federación
Cambio de patrocinio en el CD Estradense
redacción
El Club Deportivo Estradense oficializa el fin de su patrocinio con la firma Noribérica tras ocho exitosas temporadas de alianza comercial. La directiva rojilla agradeció públicamente el histórico compromiso de la empresa y de su gerente, Manuel Castro, calificando este ciclo como uno de los más gloriosos en la vida institucional del equipo de A Estrada.
En contraposición a esta baja económica, el club del Novo Municipal asegura una pieza clave en el aspecto deportivo al confirmar la renovación por una temporada más de su delantero Dani Pedrosa, de 29 años. Con la continuidad del atacante de Ribadeo, que se retrasó unos días por motivos estrictos de agenda laboral, la escuadra rojilla da por cerrado de forma definitiva su mercado interno de renovaciones.
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