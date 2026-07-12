El Balonmán Lalín recupera su equipo sénior femenino

El Balonmán Lalín recuperará su equipo sénior femenino la próxima temporada, un hito que supone el regreso de una sección histórica muy demandada dentro de la entidad dezana. La noticia fue comunicada de forma oficial por el propio club rojinegro a través de una publicación en sus redes sociales: «A vindeira tempada, o Balonmán Lalín volverá contar con equipo sénior feminino, recuperando unha categoría moi importante para o noso club e para o balonmán da nosa vila».

Este movimiento estratégico busca dar continuidad a las jugadoras de la base, quienes hasta la fecha no disponían de un conjunto absoluto en el que competir al finalizar su etapa juvenil, obligándolas en muchos casos a abandonar este deporte o a fichar por otras entidades de localidades cercanas. El nuevo proyecto deportivo contará con el respaldo económico de Disiclín, firma empresarial que asumirá el rol de patrocinador principal del conjunto. La viabilidad presupuestaria ha quedado garantizada gracias a un acuerdo de doble financiación, ya que la empresa mantendrá simultáneamente su apoyo económico tanto a la plantilla sénior masculina como a la nueva escuadra femenina. Desde la directiva que preside Berta González Casares explicaron que este compromiso implicará una ampliación de la inversión por parte de la empresa patrocinadora. Según los responsables de la entidad lalinista, la propuesta de asumir el patrocinio de los dos equipos nació de la iniciativa de la propia firma comercial durante las reuniones mantenidas recientemente para la renovación del contrato publicitario de la entidad.

En lo que respecta a la planificación deportiva, el equipo sénior femenino del Balonmán Lalín iniciará su andadura en la categoría de Segunda Autonómica. El club trabaja actualmente con una previsión inicial de doce jugadoras de la zona para confeccionar la plantilla. Sin embargo, la directiva ha querido puntualizar que la formalización de estas fichas federativas se encuentra todavía condicionada por factores externos significativos, especialmente los destinos académicos de las deportistas locales tras la publicación de las listas de acceso a la enseñanza universitaria. Señalaron que el diseño definitivo del plantel depende directamente de las plazas que obtengan las jóvenes. Varias se encuentran pendientes de confirmar si se les asigna centro en Santiago de Compostela, lo que facilitaría la logística de los entrenamientos semanales en Lalín debido a la cercanía geográfica. Por el contrario, otras integrantes de la lista afrontarán complicaciones de movilidad por motivos de estudios. A modo de ejemplo, desde la directiva se citó el caso de una jugadora que prevé trasladar su residencia a Pontevedra durante el curso; esta circunstancia provocará que la deportista previsiblemente solo pueda desplazarse para entrenar dos días a la semana con el resto de sus compañeras, quedando la viabilidad de esta dinámica supeditada al criterio del cuerpo técnico.

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Finalmente, el nombre seleccionado por la cúpula del club para ocupar el banquillo es el de Daniela Savic. A pesar de ser la opción prioritaria para liderar las riendas del vestuario en Segunda Autonómica, el Balonmán Lalín matizó que su contratación como entrenadora aún no se encuentra confirmada debido a que la entidad debe reestructurar primero el organigrama de sus categorías base.