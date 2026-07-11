Rugby
El estradense Javier Carballo es el nuevo preparador de Os Ingleses
redacción
Os Ingleses Rugby Club refuerza su estructura de cara a una temporada que marcará un antes y un después en su historia. El club arousano anuncia oficialmente la incorporación del estradense Javier Carballo como nuevo preparador físico del primer equipo, un fichaje estratégico para afrontar el exigente debut en la División de Honor B. Cabe recordar que Carballo no es un preparador físico común; aporta un perfil de élite que combina la práctica de campo con el máximo rigor académico. Es Doctor en Educación, Deporte y Salud, además de profesor universitario y especialista de renombre en rendimiento deportivo. Su llegada al cuerpo técnico de Os Ingleses tiene como objetivo implantar una metodología de trabajo avanzada, basada estrictamente en la evidencia científica, la prevención activa de lesiones y un sistema de mejora continua para cada jugador de la plantilla. La junta directiva del club vilagarciano destaca en sus redes sociales que, ante el reto histórico de competir en la División de Honor B, «la preparación física será la columna vertebral del proyecto». El nivel de la competición exigirá que la plantilla de Os Ingleses afronte cada entrenamiento y cada partido en condiciones físicas óptimas, minimizando los tiempos de recuperación y maximizando la potencia en el campo.
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