El ariete ourensano Mesfin se une a las filas del Lalín de Iván Carril

El Club Deportivo Lalín continúa apuntalando su plantilla para la próxima temporada y ha cerrado el fichaje de Mesfin Gómez, un prometedor delantero ourensano de 20 años. El joven atacante llega procedente del CD Guijuelo, equipo que milita en el grupo 8 de la Tercera Federación, con el objetivo de aportar frescura, dinamismo y pólvora al frente de ataque del conjunto rojinegro. Mesfin se mostró entusiasmado tras confirmarse su reciente incorporación al club del Cortizo.

«Estoy muy contento de incorporarme al Lalín. Creo que es un buen paso en mi carrera y una buena oportunidad para seguir creciendo como futbolista», aseguró el ariete, que aterriza en el conjunto que dirige Iván Carril con las ideas claras: «Vengo con muchas ganas de trabajar, competir y aportar al equipo en todo lo que pueda desde el primer día». A pesar de su juventud, el futbolista ya cuenta con bagaje en el fútbol nacional, un factor que considera clave para adaptarse rápido a las exigencias de la nueva campaña. «La Tercera es una categoría que ya conozco y sé que va a ser una temporada muy exigente, en la que habrá que competir cada fin de semana», analizó con madurez.

Uno de los grandes alicientes para el jugador en esta nueva etapa es ponerse a las órdenes del técnico Iván Carril, una figura determinante en su decisión. «De Iván Carril tengo buenas referencias y creo que puede ayudarme a seguir mejorando y sacando mi mejor versión», apuntó el nuevo atacante del Lalín. Mesfin Gómez llega dispuesto a ganarse un sitio en el once a base de esfuerzo diario y ambición. «A nivel personal, espero seguir creciendo, ayudar al equipo a conseguir los objetivos que se marque el club y aportar trabajo, compromiso y lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido», desgranó sobre sus metas individuales y colectivas. El delantero concluyó con un mensaje de optimismo de cara a la inminente pretemporada: «Tengo muchas ganas de empezar y de conocer a mis nuevos compañeros».

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Un portero suplente y dos jugadores de campo es lo que le resta al Lalín para cerrar el plantel.