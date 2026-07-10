El filial del CD Lalín cierra su plantilla de 22 efectivos

El Club Deportivo Lalín ha cerrado la confección de la plantilla de su equipo filial con un total de 22 jugadores, consolidando un proyecto que busca potenciar el talento joven. El anuncio oficial destaca la continuidad del bloque principal y la llegada de dos caras nuevas, diseñando un plantel competitivo para afrontar los próximos objetivos deportivos. Simultáneamente, el primer equipo rojinegro ha dado un golpe de autoridad en el mercado veraniego con la contratación del prometedor defensa central de 23 años Santi Prado, procedente del Racing Club Villalbés.

El filial dezano sigue dando firmes pasos hacia adelante bajo la premisa de que el proyecto de la cantera continúe madurando y creciendo. De los 22 futbolistas que conformarán el vestuario, la directiva y el cuerpo técnico han asegurado la continuidad de nueve piezas fundamentales que ya demostraron su valía. Los jugadores que han renovado su compromiso y fidelidad al club rojinegro son Alberto Meijide, Álvaro Diéguez, Dani Gómez, Alberto Fernández, Samuel Canda, Luis León, Jacobo Guerreiro, Enrique García y Diego Carral. A este sólido núcleo de renovaciones se le suman dos incorporaciones estratégicas destinadas a aportar frescura, dinamismo y competitividad al grupo. Los dos nuevos refuerzos del filial son Lucas Lareu y Xuli González. Con estos movimientos, la entidad dezana presidida por Guillermo Fernández da por cerrado el grupo, transmitiendo públicamente un mensaje de optimismo de cara a la próxima campaña, en la que se buscará construir un equipo basado en la ambición, el compromiso colectivo y la proyección de futuro.

Noticias relacionadas

Por otra parte, la directiva del Lalín también ha concretado una incorporación de calidad para la primera plantilla rojinegra. Se trata de Santi Prado, un defensor central zurdo nacido en Ourense, que destaca por su físico y una polivalencia que le permite desempeñarse con solvencia también en el lateral izquierdo. Prado llega al Cortizo tras finalizar su etapa en el Villalbés. El jugador explica que decidió fichar por el Lalín atraído por «la gran ambición del club y unas instalaciones profesionales superiores a lo habitual en Tercera División». En el aspecto deportivo, se define como un defensa contundente y fiable que aportará juego aéreo y una buena salida de balón. Además, destaca la enorme confianza que le transmitió el entrenador Iván Carril, cuyo estilo de juego combinativo considera ideal para sus características. Santi Prado afronta esta nueva etapa en el Cortizo con «mucha ilusión y compromiso» para ayudar al equipo a cumplir todos sus objetivos.