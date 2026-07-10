El Disiclín de Pachi arranca en el Arena frente al Poio Artai

El calendario del Disiclín Balonmán Lalín de Pachi arranca fuerte en casa el 19 de septiembre ante el Poio Artai. La primera vuelta exige de una máxima concentración fuera del Arena, con salidas complejas ante Luceros y Lanzarote en el primer mes de competición. Un tramo clave y muy exigente para los lalinistas llegará entre las jornadas 12 y 15, cerrando el año ante el Calvo Xiria, en el primer derbi de la temporada, y Cañiza, y abriendo 2027 contra el Teucro Lintel. El orden se invierte en la segunda vuelta, donde el Disiclín jugará como local la mayoría de los derbis definitivos. La liga concluirá el 1 de mayo en una pista de máxima exigencia como la de Pontevedra.