Sello de Lalín en la Paredes Handball Cup portuguesa

El jugador Miguel Pedreira, perteneciente a la disciplina del Balonmán Lalín, participa con la selección de Galicia en la Paredes Handball Cup en Portugal. Este torneo internacional de carácter de base comenzó este miércoles 8 de julio y reúne a más de dos mil atletas repartidos en cien equipos diferentes. Los deportistas participantes proceden de cinco países distintos: España, Francia, Brasil, Austria y el país anfitrión, Portugal. El evento deportivo está promovido directamente por la Cámara Municipal de Paredes y se desarrollará de forma continuada hasta el próximo domingo. Durante estos días de actividad, la competición oficial incluye partidos en las modalidades de balonmano de sala y balonmano playa.

La cita se consolida como uno de los momentos de mayor actividad del balonmano en la península ibérica al servir de punto de encuentro para clubes y federaciones de ambos lados de la frontera. La organización institucional destaca que esta nueva edición se convierte formalmente en el mayor torneo de verano de balonmano celebrado en territorio portugués. La presencia del jugador de la entidad rojinegra se enmarca en este encuentro internacional que congrega a centenares de jóvenes promesas en las instalaciones deportivas portuguesas. La actividad competitiva continuará desarrollándose en las distintas sedes del municipio luso hasta la jornada final de clausura dominical. El evento lusitano deportivo busca fomentar el intercambio técnico entre los equipos y ofrecer una plataforma de competición de alto nivel en el periodo estival para las categorías de formación.