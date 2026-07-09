Carreira: juventud y talento para el Estradense

El Club Deportivo Estradense ha cerrado oficialmente la incorporación de David Carreira Martínez, «Carreira», un talentoso mediocentro de 21 años procedente del Deportivo Fabril. El futbolista de Sada viene de competir en Tercera Federación con el Atlético Coruña Montañeros en calidad de cedido. Su llegada al Novo Municipal de A Estrada dota al proyecto de Manuti de juventud, criterio y despliegue físico para la medular rojinegra. El fichaje representa una declaración de intenciones de la entidad. Al formalizar su llegada tras su etapa en Abegondo, el club incorpora a un jugador con experiencia en categorías nacionales que destaca por su pulcritud técnica y disciplina táctica.

El nuevo futbolista rojillo se mostró entusiasmado por la ambición de la directiva y la insistencia del cuerpo técnico. «La verdad es que el proyecto del Estradense me pareció muy interesante desde que hablamos las dos partes. Me gustó la ambición que tienen por seguir creciendo y la confianza que mostraron en mí, tanto el entrenador como el presi, y eso fue importante a la hora de tomar la decisión», aseguró Carreira, valorando el gran interés tanto de la directiva como del míster.

Formado en las categorías inferiores de «A Nosa Canteira», Carreira encarna el perfil asociativo de posesión. «Llego con muchas ganas de aportar lo mejor de mí. Creo que es un estilo de juego con el que encajo muy bien, porque disfruto teniendo el balón y es el fútbol con el que me he formado desde la base», explicó. Su rol apunta a ser vital en la transición: «Pienso que en la salida de balón desde atrás y aportando trabajo defensivo es donde más puedo ayudar al equipo. Espero adaptarme lo antes posible y sumar tanto dentro como fuera del campo».

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La figura de Manuti tuvo un peso específico en su elección: «En cuanto a Manuti, tengo muy buenas referencias de él. Es un entrenador que conoce muy bien la categoría y que lleva varios años haciendo las cosas bien. Desde el principio me transmitió confianza y creo que su manera de entender el fútbol encaja bastante con la mía». El nuevo jugador del conjunto de A Estrada vislumbra un campeonato competitivo, pero destaca la ilusión reinante por hacer un gran papel sin grandes colosos de presupuestos inalcanzables. «Creo que nos espera una temporada muy exigente, porque la Tercera cada año está más igualada, pero también muy ilusionante. Este año, a priori, no hay un equipo con la exigencia de ascenso que podían tener Compostela o Arosa la temporada pasada», argumentó. Finalmente, confía en la plantilla del Estradense: «Además, el club se ha movido bien en este mercado y, viendo las últimas temporadas que ha hecho, creo que hay motivos ser ambiciosos y pelear por cosas bonitas. Tengo muchas ganas de empezar, conocer a mis compañeros y trabajar para que, entre todos, podamos hacer un gran año», zanjó un David Carreira llamado a ser referente en el remozado Estradense de la temporada 2026-2027.