La silledense Lucía Fernández se proclama campeona de consolación júnior en Vigo

La silledense Lucía Fernández Molinero y su compañera, la santiaguesa Lucía Atrio Rey, se proclamaron campeonas de consolación de la categoría júnior de pádel en el Campeonato Gallego de Menores 2026, disputado en las instalaciones de Máis Que Auga (MQA) de Barreiro, en Vigo, dentro del Torneo Concello de Vigo.

La pareja formada por las dos Lucías completó una exigente jornada marcada por el intenso calor y por una maratoniana sucesión de partidos. Tras perder el primer encuentro, disputado a las doce del mediodía, Molinero y Atrio pasaron a la ronda final de consolación. Posteriormente, afrontaron un segundo partido a las 14:30 horas y alcanzaron la final, programada para las 16:30, con temperaturas próximas a los 40 grados.

En el encuentro decisivo, la silledense y la santiaguesa se impusieron a la dupla formada por Carmen López y Marta González, dos rivales y amigas, en un duelo muy igualado que se resolvió por 7/6, 5/7 y 7/6. El triunfo permitió a Lucía Fernández Molinero y Lucía Atrio Rey cerrar el torneo como campeonas de consolación júnior.

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Cristal roto por el calor. / M.F.

La jornada sabatina estuvo condicionada por las altas temperaturas. Al término de las finales de consolación, la organización decidió detener la competición después de que estallase un cristal en una de las pistas y de que dos jugadoras tuviesen que ser atendidas por una ambulancia por golpes de calor. El torneo se reanudó a las ocho de la tarde para completar las fases que todavía estaban pendientes.