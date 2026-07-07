El CD Lalín refuerza el centro del campo con el coruñés Carletto

El CD Lalín cerró la contratación del centrocampista Carlos Rodríguez Queijas, que llega al club del Cortizo con el objetivo de reforzar la medular. Formado en la cantera del Deportivo de A Coruña, Carletto fue presentado este lunes en el estadio municipal por el presidente, Guillermo Fernández, y pasará a ponerse a disposición del técnico, Iván Carril, en el arranque de la pretemporada.

Nacido en Arteixo, en enero de 2005, Carletto procede de la SD Silva (Tercera Federación ) de la capital herculina, donde estuvo las dos últimas temporadas. Previamente jugó durante dos temporadas en la División de Honor Juvenil e incluso llegó a debutar con el Fabril. Su posición natural es la de mediocentro defensivo, pero puede adelantar esta demarcación unos metros y jugar más cerca del área rival.