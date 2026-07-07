Epígrafe
Basketdeza inicia su campus con medio ciento de participantes
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El campus organizado por el club Basketdeza en colaboración con el Club Ourense Baloncesto arrancó ayer en el pabellón municipal de Lalín con medio centenar de chavales. En esta primera jornada estaba prevista la visita de Isaac Vásquez, jugador del conjunto ourensano, mientras que el martes lo hará Martín Iglesias. Las sesiones incluyen entrenamientos en equipo y un bloque de adiestramiento técnico y, por las tardes, hay competiciones y torneos. El campus continuará hasta el viernes con las evaluaciones y la clausura.
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