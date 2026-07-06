Christian Costoya sube al podio en el arranque del Euro4 Championship

Christian Costoya firmó en Vallelunga un brillante inicio del E4 Championship, certamen internacional de Fórmula 4 promovido por ACI Sport y WSK Promotion. El piloto silledense, integrado en el programa de desarrollo de McLaren y enrolado en las filas de Prema Racing, cerró la primera cita del campeonato con un podio absoluto y la victoria entre los rookies en la tercera y última carrera del fin de semana.

La prueba, disputada del 3 al 5 de julio en el circuito italiano Piero Taruffi, abrió una edición más reducida del campeonato europeo de Fórmula 4. A diferencia de otras temporadas, en las que llegó a contar con cuatro citas, una de ellas en Montmeló, el calendario de este año se limita a tres rondas: dos en Italia y una en Francia. Tras Vallelunga, el certamen continuará del 17 al 19 de julio en Paul Ricard y se cerrará en octubre en Monza.

Costoya fue claramente de menos a más. El fin de semana empezó condicionado por una mala primera clasificación, que le obligó a salir retrasado en la carrera inaugural. Sin embargo, el piloto dezano elevó notablemente el nivel en las siguientes sesiones cronometradas: fue séptimo en la parrilla de la segunda manga, que terminó en sexta posición, y cuarto en la clasificación de la tercera carrera, en la que incluso pudo haber aspirado a más de no ser por una bandera amarilla cuando venía marcando parciales muy competitivos.

La última carrera fue la que confirmó su gran progresión. En un circuito en el que los adelantamientos fueron especialmente difíciles durante todo el fin de semana, Costoya no se conformó con el cuarto puesto de salida y se jugó una maniobra decisiva para ganar una posición y alcanzar el tercer puesto absoluto. La crónica oficial del campeonato destacó, precisamente, su adelantamiento a Kenzo Craigie en la curva del Tornantino, una acción que le permitió subir al podio.

El piloto dezano acabó a 2,633 segundos del ganador, Luka Sammalisto, y apenas a cuatro décimas de la segunda plaza, que ocupó Noah Killion, ambos del US Racing. Además, su tercer puesto absoluto tuvo un valor añadido, ya que también le permitió imponerse en la clasificación rookie de la manga, por delante de sus compañeros de equipo Alp Aksoy y Roman Kamyab.

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Con los resultados de Vallelunga, Costoya se sitúa octavo en la clasificación general provisional del E4 Championship, con 39 puntos, y tercero entre los rookies, con 64. El campeonato continuará dentro de dos semanas en el circuito francés de Paul Ricard, donde el piloto silledense intentará dar continuidad al podio logrado en Italia.