Miguel Gómez vuelve al lugar de los hechos, como profesor

En 1998, el baloncesto estradense estuvo a las puertas de escribir la página más brillante de su historia. La que para muchos sigue siendo la mejor generación de jugadores formada en A Estrada viajó hasta Salamanca con el objetivo de lograr el ascenso a la Liga EBA, una competición que en aquella época ejercía como la segunda categoría del baloncesto nacional.

Bajo la dirección de Miguel Gómez, aquel EDM reunía a algunos de los nombres más destacados del baloncesto local: los Bilba, Pardal, José López, los Camba, los hermanos Varela y David González, entre otros. El sueño del ascenso estuvo al alcance de la mano, pero finalmente se escapó en la fase decisiva. Pese a ello, aquel equipo dejó un legado imborrable y continúa siendo una referencia en la historia del baloncesto estradense.

Miguel Gómez fue una parte importante en aquella bonita historia del baloncesto, un técnico que llegó como sustituto de Moncho Fernández y que a día de hoy sigue siendo recordado por su gran trabajo. Gómez, que en la actualidad es técnico de la Federación Gallega de Baloncesto, regresará el próximo día 8 al Coto Ferreiro, aunque en esta ocasión lo hará para enseñar.

Noticias relacionadas

El A Estrada Basket organiza el clinic gratuito bautizado como «Volta a casa» y tendrá validez como práctica homologable para los cursos de entrenador de la Fegaba.Arranca con un bloque dedicado al desarrollo de fundamentos técnicos individuales, de 18.30 a 19.15 horas. A partir de ahí hasta las 20.00 horas, la atención se trasladará al trabajo táctico, con especial incidencia en los sistemas de ataque y defensa.