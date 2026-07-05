El circuito 3x3 de baloncesto urbano visitará A Estrada

La Diputación de Pontevedra y la Federación Galega de Baloncesto (Fegaba) impulsan este verano el circuito 3x3 Urban, una competición gratuita de baloncesto que recorrerá tres municipios de la provincia durante el mes de julio. El torneo hará parada en Vilagarcía de Arousa (11 y 12 de julio), Vigo (18 y 19 de julio) y A Estrada (25 y 26 de julio), y estará abierto tanto a jugadores federados como no federados.

La competición se desarrollará durante dos jornadas en cada sede. El primer día estarán en juego las categorías Minibasket e Infantil, ambas mixtas, mientras que la segunda jornada estará reservada para Cadete y Júnior, con competiciones masculinas, femeninas o mixtas en función del número de equipos inscritos.

Cada conjunto podrá estar integrado por entre tres y cuatro jugadores y deberá contar con un responsable mayor de edad. Las plazas serán limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción, que ya permanece abierta a través de la página web de la Federación Galega de Baloncesto.

Durante la presentación del circuito, el presidente de la Fegaba, Julio Bernárdez, destacó el crecimiento del baloncesto 3x3 y el gran momento que atraviesa esta modalidad en Galicia, recordando los recientes éxitos autonómicos a nivel nacional. Además, subrayó el componente formativo de esta disciplina, que fomenta la autonomía y la toma de decisiones de los propios jugadores durante los partidos.

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