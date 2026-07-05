Campeonato Gallego de Montaña
Abre la inscripción para la Subida á Estrada, que mantiene trazado
Redacción
La Escudería Estradense abre las inscripciones para la 30 Subida A Estrada, que se celebrará los días 1 y 2 de agosto de 2026, consolidándose como una de las citas más emblemáticas del automovilismo gallego. La prueba se disputará sobre el trazado clásico de la PO-213 A Estrada – Ponte Ulla, con salida en As Covas (PK 7,08) y llegada en Codeso (PK 2,50).
Será la cuarta de las siete pruebas puntuables para el Campeonato Gallego de Montaña 2026. Las inscripciones ya están abiertas y permanecerán disponibles hasta el 27 de julio, con un máximo de 150 pilotos. La actividad comienza el 31 de julio con las verificaciones optativas. El sábado 1 de agosto se celebrarán las verificaciones, el briefing obligatorio de pilotos, la manga de entrenamientos y las dos primeras carreras. El domingo será la segunda manga de entrenamientos, seguida de la tercera y cuarta carrera.
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