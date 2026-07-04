Manuti: «El mercado nos salió redondo. Solo falta la guinda»

El Estradense ha hecho pronto los deberes. Al contrario de lo que ocurrió el año pasado, el equipo rojillo se ha movido rápido tanto en el capítulo de renovaciones como de altas para llegar al mes de julio con casi todo el trabajo hecho. A estas alturas solo quedan un par de retoques para dejar la plantilla lista. Uno de ellos es la renovación de Dani Pedrosa. El otro, un jugador que se aguarda aporte un salto de nivel al equipo.

En realidad, el Estradense ha firmado un mercado totalmente diferente al de hace un año, algo que responde a unas premisas diferentes. Es evidente que los rojillos han apostado por la juventud con los refuerzos de Manu Figueroa (22), Mati (22), Mario Prado (19), Rachu (25) y Seijo (20). A ellos hay que sumar el retorno de Hugo López (21) tras su cesión al Pontevedra B y el salto al primer equipo de Marcos Míguez (19) desde el juvenil. Esa apuesta por la juventud, no es coincidencia. «Buscamos a gente joven, con ganas de venir aquí y de crecer. Creemos que es gente que puede explotar con nosotros. Es una fórmula que siempre nos funcionó», afirmó el entrenador del Estradense, Manuel González «Manuti», un hombre al que no le ha temblado nunca la mano a la hora de dar protagonismo a los jóvenes. «Vamos a tener una plantilla con una media de edad muy baja pero no nos importa porque la gente con experiencia ya la tenemos».

Para el entrenador este mercado fue muy similar al de hace dos años. «El mercado está muy parado pero nosotros ya tenemos todo muy avanzado. El año pasado a estas alturas teníamos 10 jugadores. Este año ya tenemos 20», manifestó. «Creo que tenemos un equipo chulo. Todos nos salió redondo», añadió. Ese buen mercado comenzó con las renovaciones. En esta ocasión, no hubo jugadores que alargasen el visto bueno a la espera de otras ofertas. «Este año, la mayor parte quiso seguir desde el principio y todo fue muy fácil y rápido en las renovaciones». A mayores se sumaron unas ágiles negociaciones con fichajes estratégicos «Teníamos claro que había que hacer cambios y se hicieron. El tiempo nos dirá si hemos acertado o no. Por mi parte, estoy muy contento y más recordando el dolor de muelas del año pasado».

En ese mercado destaca la marcha de jugadores importantes en años anteriores, especialmente Brais Vidal. «Fue la baja más importante. Es cierto que pensamos en buscar un recambio para él, un perfil similar, aunque nos dimos cuenta de que el relevo ya lo teníamos en casa, es Miguel. Recuerdo que cuando llegué dije que no veía a los dos juntos. Es cierto que Miguel tuvo que adaptarse y asumir un rol diferente para jugar junto a Brais. Ahora jugará en su sitio natural». En esta posición también han ganado la opción de Mario Prado, un jugador con «perfil Celta» que ofrecería una versión más física por delante de la defensa.

En cuanto al lateral izquierdo, la marcha de Óscar no traerá un recambio. Manuti considera que Pichi y Ander pueden cubrir esa posición. Consideró más importante contar con un central zurdo como Mati. «Tenemos gente con profunidad, que puede jugar en varias posiciones, y tenemos que aprovecharlo», aseguró.

La guinda al pastel

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El Estradense tiene previsto iniciar la pretemporada el 27 de julio, seis semanas antes del comienzo de la competición el 6 de septiembre. Para ese primer entreno Manuti confía en tener cerrado el plantel. La gran incógnita es la continuidad de Dani Pedrosa. El delantero quiere seguir y el Estradense quiere que siga pero todo está a la espera del Depor y las exigencias que ponga a su nutricionista tras su ascenso a Primera. Por otro lado, se busca poner la «guinda al pastel» con un fichaje importante que vendría a reforzar la mediapunta del equipo estradense.