Brais, operado con éxito en Vigo de cruzado y menisco

El Disiclín Balonmán Lalín sigue perfilando su actualidad con noticias de relevancia para la estructura y el día a día del primer equipo antes de la llegada de la pretemporada. La mejor noticia médica llega desde el quirófano con la intervención de Brais Cangado. El central cambote fue operado esta semana con éxito de su lesión de menisco y cruzado por la doctora Ana Domínguez en el Centro Médico Concheiro de Vigo. El propio Cangado valora el resultado de la intervención quirúrgica y los plazos que tiene por delante para su completa recuperación: «Aínda teño bastante dor pero todo ben. De momento, teño que estar unhas tres semanas sen apoiar a perna esquerda pola sutura do menisco e en xeral sobre a marcha, a ver en canto poida se me poño nas mans de Alberto Mouriño». Y sobre su vuelta, Brais prefiere no precipitarse: «Nada, imaxino que como moito a final da tempada estaría de volta; este tipo de ciruxía vai máis lento».

En cuanto a la estabilidad del proyecto rojinegro fuera de la pista, el club aseguró también esta semana la permanencia de una figura clave en el vestuario con el anuncio de que Antonio Taboada continuará una temporada más como delegado del primer equipo. Desde la directiva quisieron poner en valor su incansable labor con unas emotivas palabras de gratitud en las redes sociales del club: «Hai persoas imprescindibles que non sempre saen na foto, pero sen as que nada sería posible. Antonio Taboada continuará unha tempada máis como delegado do Disiclín Balonmán Lalín, achegando a súa experiencia, compromiso e dedicación. Leva anos coidando de todos eses pequenos detalles que non se ven, pero que son fundamentais para que o día a día do equipo funcione á perfección. Sempre disposto a botar unha man, incansable no seu traballo e cunha entrega que representa á perfección os valores do noso club. Grazas, Antonio, por seguir ao noso lado e por axudar, un ano máis, a facer do Balonmán Lalín un club cada vez mellor».

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Con estos movimientos, la entidad lalinense estabiliza su organigrama técnico y blinda el ecosistema interno del grupo mientras planifica las siguientes fases de la preparación deportiva, a la espera de seguir anunciando renovaciones o incluso algún improbable fichaje para le primera plantilla. El cuerpo técnico que a partir de la próxima temporada estará capitaneado por Pachi ya trabaja en adaptar la dinámica de los entrenamientos colectivos sin Brais Cangado, enfocando los esfuerzos en arropar al jugador en su terapia de readaptación y en mantener la competitividad del bloque de cara a los próximos objetivos de la competición nacional.