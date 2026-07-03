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Fútbol / Primera Autonómica

El Sporting Estrada presenta a su nuevo cuerpo técnico

Fom Chedas, junto a Borja Rey y Nacho Vázquez. |

Fom Chedas, junto a Borja Rey y Nacho Vázquez. |

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Redacción

A Estrada

El Sporting Estrada continúa perfilando su estructura deportiva para la temporada 2026/27 con la incorporación de dos nuevos integrantes a su cuerpo técnico, que se suman a Fon Chedas para completar el equipo de trabajo. Borja Rey será el encargado de la preparación física del conjunto estradense, asumiendo la responsabilidad de planificar y supervisar el trabajo físico del primer equipo a lo largo de la campaña. Nacho Vázquez se incorpora como entrenador de porteros, función desde la que se encargará de la preparación específica de los guardametas.

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