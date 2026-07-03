El Sporting Estrada presenta a su nuevo cuerpo técnico

El Sporting Estrada continúa perfilando su estructura deportiva para la temporada 2026/27 con la incorporación de dos nuevos integrantes a su cuerpo técnico, que se suman a Fon Chedas para completar el equipo de trabajo. Borja Rey será el encargado de la preparación física del conjunto estradense, asumiendo la responsabilidad de planificar y supervisar el trabajo físico del primer equipo a lo largo de la campaña. Nacho Vázquez se incorpora como entrenador de porteros, función desde la que se encargará de la preparación específica de los guardametas.