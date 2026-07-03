El Lalín incorpora a Adrián Núñez, mediocentro llegado del Compos

El Club Deportivo Lalín continúa apuntalando su plantilla del primer equipo para el regreso a Tercera Federación con la incorporación del mediocentro Adrián Núñez, procedente de la SD Compostela. Tras confirmarse su fichaje, el futbolista natural de Manzaneda, se mostró muy contento de formar parte de la entidad y reconoció que el Cortizo es el sitio idóneo para seguir creciendo como jugador, valorando de forma muy positiva la ambición de un club que viene de lograr el ascenso.

Núñez, que se define como un jugador «joven con muchas ganas de aprender», prometió aportar trabajo, compromiso y el máximo esfuerzo en cada entrenamiento y partido. Respecto al banquillo, admitió que todavía no ha tenido tiempo para coincidir con el entrenador, Iván Carril, pero destacó las excelentes referencias que tiene de su metodología. Finalmente, el centrocampista vaticinó una temporada «exigente y muy competitiva en Tercera», aunque se mostró convencido de que, con trabajo y humildad, el equipo firmará un gran año y cumplirá todos los objetivos marcados.