Costoya activa el modo avión en suelo italiano en su debut de Euro4

El piloto silledense de la academia de McLaren, Christian Costoya, afronta desde este fin de semana un nuevo y exigente reto continental con el inicio de la Euro 4, el campeonato europeo de Fórmula 4 que arranca su temporada desde hoy y hasta el domingo en el trazado italiano de Vallelunga. A diferencia de ediciones anteriores, en las que el certamen constaba de cuatro pruebas distribuidas por varios países europeos –incluyendo España–, la organización ha reducido el calendario a tres únicas citas clave en Francia e Italia.

Tras el debut en Vallelunga, la caravana del campeonato se trasladará del 17 al 19 de julio al circuito de Paul Ricard en Le Castellet (Francia), para terminar bajando el telón del 9 al 11 de octubre en el histórico trazado de Monza, de sobras conocido por el de Silleda. La expectación por el inicio de este certamen es máxima y se prevé una participación altísima que rondará los 50 pilotos inscritos, una cifra similar a la del prestigioso Campeonato Italiano de F4. Este volumen masivo de parrilla es posible gracias a la decisión de la FIA de ampliar también el número máximo de participantes permitidos por carrera.

En lo deportivo, el formato de competición calcará la estructura de las citas italianas, aunque con una modificación importante: se suprimen por completo los entrenamientos libres de los jueves. Toda la actividad se concentrará a partir del viernes, jornada en la que se disputarán dos sesiones de libres antes de dar paso, al final del día, a la sesión de clasificación oficial que determinará el orden de salida de las dos primeras carreras del sábado.

El gran filtro del fin de semana llegará de cara a la jornada dominical. Tras la suma de los resultados obtenidos en las dos mangas del sábado, solo los 36 mejores pilotos clasificados obtendrán el billete para tomar la salida en la tercera carrera del domingo. Desde la organización de la Euro 4 se aclara que esta prueba dominical no se considera una final, sino una carrera ordinaria más. Las tres mangas del fin de semana puntúan exactamente lo mismo para la clasificación general del campeonato y cada una de ellas contará con su propia ceremonia de podio y entrega de trofeos de forma independiente, lo que obligará a Costoya a buscar la máxima regularidad desde el primer momento en pista para asegurar su presencia en la exigente parrilla del domingo.

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Costoya llega a la cita continental después de experimentar una prometedora evolución como participante en la F4 italiana, donde el trasdezano fue de menos a más en las distintas carreras disputadas.