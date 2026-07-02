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Balonmano playa

Subcampeonato nacional con acento lalinista

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El técnico Iago González y la jugadora Sálvora Vilariño se proclamaron subcampeones de España de balonmano playa. Su selección gallega cadete cayó con honor en la final ante Cataluña (0-2) en Calella. El equipo de los dos lalinistas luchó cada balón en un partido de altísimo nivel y con parciales muy disputados (20-27 y un espectacular 32-36).

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