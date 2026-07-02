Manu Galego vuelve a casa para golear en las filas del Lalín

El Club Deportivo Lalín dio esta semana un salto de calidad en su planificación deportiva para la próxima temporada con el regreso a casa de Manu Galego, un nombre que llevaba días sonando en losmentideros de la categoría. El club que preside Guillermo Fernández ha cerrado la incorporación del ariete procedente del Pontevedra B, un movimiento estratégico para consolidar su proyecto en la vuelta a la Tercera Federación. El canterano formado en la Escola de Fútbol Lalín retorna al Cortizo tras cuatro temporadas madurando su juego lejos de tierras dezanas y el ariete no oculta su felicidad por vestir de nuevo los colores del club de su vida tras su paso por la entidad granate: «La verdad es que estoy muy ilusionado con este fichaje. Después de cuatro años muy bonitos fuera de casa, en los que he aprendido muchísimo tanto a nivel deportivo como personal, creo que ha llegado el momento de volver. Siempre se dice que como en casa no se está en ningún sitio, y para mí este era el momento ideal para regresar», explica.

El reciente ascenso de categoría ha resultado determinante para sellar el acuerdo con Manu Galego, un reto que el futbolista asume con la ambición propia de su juventud al explicar que «el hecho de que el Club Deportivo Lalín haya conseguido el ascenso a Tercera RFEF ha sido muy importante. Poder competir en una categoría como esta con mi edad, seguir sumando minutos y continuar creciendo como futbolista es una oportunidad que afronto con muchísimas ganas». A la motivación puramente deportiva se suma también el factor humano, un pilar clave que facilitará su adaptación inmediata al esquema rojinegro, ya que, según apunta el propio delantero, «vuelvo a un vestuario rodeado de muy buena gente y de compañeros con los que he compartido muchos años en la cantera y a los que considero mis amigos. Eso hace que todo sea mucho más fácil y especial».

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La propuesta futbolística del Lalín capitaneada desde el banquillo ha sido otro de los grandes alicientes para el punta, quien muestra una fe ciega en el plan trazado para este año: «Creo que el club está construyendo un proyecto muy ilusionante. Iván Carril es un entrenador con las ideas muy claras y estoy convencido de que nos va a ayudar a seguir creciendo . Personalmente, intentaré aportar trabajo, compromiso y dar siempre el máximo para ayudar al equipo a conseguir los objetivos de la temporada». Con la pretemporada en el horizonte, el nuevo atacante lalinense se muestra ansioso por empezar a rodar sobre el césped del Cortizo y concluye con firmeza que «tengo muchas ganas de empezar y de disfrutar de esta nueva etapa en casa», una declaración de intenciones para un jugador llamado a ser pieza clave en el regreso del CD Lalín al panorama nacional. Con el retorno del ariete se apuntala un ambicioso mercado estival en el Cortizo. El delantero se une a las llegadas ya conocidas de Iván Vázquez, Óscar López, Brais Vidal, Xabi Castiñeiras y Hugo Padín para armar el nuevo bloque a las órdenes de Iván Carril.