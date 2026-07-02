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Fútbol / Tercera División

Un fichaje Made in Escola Estrada

Marcos Míguez ha llegado al primer equipo del Estradense. Es la última etapa de un jugador que para llegar aquí pasó por todas las categorías inferiores escuela

Marcos Míguez. | JESÚS FIGUEROA

Marcos Míguez. | JESÚS FIGUEROA

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Lois Docampo

A Estrada

Su fichaje pasó desapercibido entre renovaciones y fichajes pero su salto al primer equipo del Estradense con ficha propia tiene un gran valor. Marcos Míguez, un hombre criado íntegramente en la cantera del Sporting Estrada y de la Escola Estrada de Fútbol Base, se ha ganado un sitio en el mejor Estradense de la historia. Es el final feliz para un hombre que acumula elogios tanto por su calidad como futbolista como por su entrega y compromiso como persona.

«Después de tres años entrenando con primer equipo, los dos últimos como uno más, sí que esperaba poder quedarme en el Estradense. Ahora, tengo ganas de estar ahí, de seguir entrenando igual que siempre y de disfrutar todos los minutos de lo que disponga», afirmó un jugador cuya polivalencia en posiciones de mediocampo y ataque le abre opciones.

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Al contrario del camino seguido por otros canteranos que llegaron al Estradense como Sergio Prieto o Hugo López, Marcos es significativo por su apuesta por seguir en casa. «Hubo equipos como el Arosa o el Compostela que se interesaron por mí pero yo siempre estuve bien aquí. En los años de juvenil además ya estaba metido en la dinámica del primer equipo y Javicho tiró por mí para que me quedase», afirma un joven que nunca ha vestido una camiseta que no llevase el nombre de su pueblo.

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