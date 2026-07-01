El Estradense mantiene a Hugo López y premia la cultura local

El Club Deportivo Estradense anuncia la continuidad de Hugo López dentro del primer equipo, una renovación estratégica con la que la entidad busca consolidar su estructura deportiva de cara a los próximos objetivos institucionales. Junto a este importante anuncio de carácter estrictamente futbolístico, el responsable de las redes sociales rojillas ha desvelado la puesta en marcha de una innovadora iniciativa cultural que se desarrollará de forma paralela en sus plataformas digitales oficiales de ahora en adelante. A partir de las próximas semanas, las cuentas oficiales del club rojillo en redes sociales incorporarán un apartado de divulgación especialmente dedicado a visibilizar y repasar las trayectorias de diferentes personas ilustres nacidas o estrechamente relacionadas con el municipio de A Estrada.

Según Jesús Figueroa, el propósito prioritario de esta propuesta digital es «culturizar un poco más a través de las redes de la entidad deportiva, sirviendo de escaparate para el patrimonio histórico y social local». Con esta novedosa campaña digital, el Estradense asume un rol activo en la promoción comunitaria, buscando que tanto sus aficionados como el público general descubran y valoren en profundidad la riqueza, el talento y todo lo que tiene el municipio estradense, proyectando así de forma directa la cultura de la localidad.