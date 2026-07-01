El Disiclín Balonmán Lalín asegura la continuidad de Cristian Varela

El Disiclín Balonmán Lalín ha oficializado la renovación de Cristian Varela. La entidad destaca que el valor de este tipo de profesionales reside en las tareas que no siempre se reflejan en el marcador, afirmando que «hai persoas que non saen na estatística dun partido, pero sen elas nada sería posible. E Cristian é unha delas». Con esta continuidad, el equipo asegura una pieza clave en la logística y el soporte operativo diario. La aportación del profesional destaca por su polivalencia e implicación constante con el grupo. Institucionalmente se le define como un «home de club, sempre disposto a botar unha man, a colaborar, a solucionar problemas e a estar aí cando o equipo o necesita». La renovación premia de esta manera una trayectoria marcada por la regularidad y el esfuerzo. Desde el club lalinense subrayan que su «traballo, compromiso e paixón polo Balonmán Lalín fan que todo funcione cada día», garantizando la estabilidad del proyecto. La ampliación del compromiso refuerza las bases humanas necesarias para el crecimiento de la entidad a largo plazo. Los responsables del equipo insisten en que esta «dedicación silenciosa é unha peza fundamental para que este proxecto siga medrando», concluyendo que «os clubs constrúense con persoas como el». La continuidad se enmarca en la planificación para mantener la identidad y los valores compartidos dentro del vestuario.