El CD Lalín ficha al lateral del Arteixo Iván Vázquez

El Club Deportivo Lalín ha cerrado de forma oficial la contratación del lateral derecho Iván Vázquez, futbolista que llega procedente del Atlético Arteixo para apuntalar la zaga rojinegra en su regreso a la Tercera. La incorporación del defensor se integra de manera directa dentro de una profunda y ambiciosa reestructuración deportiva liderada por la junta directiva de la entidad lalinense y por el nuevo entrenador, Iván Carril. Este movimiento estratégico busca apuntalar el esquema táctico del bloque y consolidar la estabilidad competitiva de la plantilla, dotando al vestuario de un perfil físico, experimentado e idóneo para asentarse de manera muy firme en la categoría nacional, eludiendo problemas clasificatorios.

El nuevo carrilero de los del Cortizo afronta esta etapa con un notable entusiasmo, respaldado por las excelentes referencias institucionales recogidas y por una sintonía absoluta e inmediata con el nuevo cuerpo técnico de la entidad. Al respecto de su fichaje, el jugador manifestó en su presentación: «La verdad es que estoy muy ilusionado con este proyecto. Tengo gente conocida que me habló muy bien del club, que lleva varios años haciendo las cosas muy bien, y me pareció un proyecto muy interesante. De Iván Carril también tengo una buena impresión. Ya me la había generado cuando estuvo en Noia y, después de hablar con él estos días, me pareció una persona cercana y con las ideas claras, que seguro puede aportar cosas positivas al grupo. Creo que va a haber un buen grupo y un buen equipo, y espero que podamos hacer una buena temporada».

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Esta última incorporación completa un balance sumamente dinámico y meditado de movimientos veraniegos ejecutados hasta la fecha por la secretaría técnica del equipo del Cortizo. La dirección deportiva se ha mostrado muy activa con el propósito claro de ofrecer herramientas de máximo nivel al planteamiento táctico de Iván Carril, que prioriza mantener el bloque del histórico ascenso de categoría combinado con piezas de rendimiento sumamente contrastado en la competición regional. El capítulo de fichajes oficiales de la primera plantilla rojinegra se inauguró formalmente con el central Xabi Castiñeiras, zaguero de plenas garantías incorporado desde el CF Noia para blindar el área. Posteriormente, el club lalinista apuntaló la medular con la contratación de Brais Vidal, centrocampista organizativo de gran experiencia procedente del CD Estradense. Desde el mismo club llegó Óscar López, un lateral izquierdo de primer nivel que recala en el Cortizo tras vestir la camiseta rojilla durante seis provechosas temporadas. Estas tres incorporaciones configuran un proyecto que aspira a ser competitivo.