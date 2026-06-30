Balonmano
Lorea Ullibarriarana se incorpora al staff de Pachi en el Disiclín
redacción
La fisioterapeuta Lorea Ullibarriarana continuará un año más en el Club Balonmán Lalín, integrándose en el cuerpo técnico liderado por Alexandre Dacosta, Pachi. Desde la entidad deportiva destacado su implicación y su doble labor de apoyo con la plantilla, señalando que «non só exerce de fisioterapeuta, tamén fai moitas veces de psicóloga, escoitando, apoiando e dando ese empurrón que tantos rapaces precisan nos momentos bos... e tamén nos complicados». Con esta renovación, el club se asegura la continuidad de una profesional que consideran clave para que los jugadores compitan en óptimas condiciones. La directiva lalinense ha mostrado su satisfacción con un mensaje de agradecimiento: «Estamos moi felices de anunciar que Lorea continuará... achegando a súa profesionalidade, experiencia e compromiso en cada adestramento e partido».
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