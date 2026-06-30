Hugo Padín es el nuevo extremo zurdo del Lalín

El Club Deportivo Lalín continúa perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada con la incorporación oficial del extremo zurdo Hugo Padín, que se convierte formalmente en el tercer refuerzo del equipo rojinegro procedente del Club Deportivo Estradense. El futbolista de Catoira, de apenas 22 años de edad, llega al conjunto del Cortizo para aportar dinamismo y verticalidad al ataque del esquema deportivo. Con esta contratación estratégica, la dirección deportiva del club rojinegro reafirma plenamente su clara intención de confeccionar un bloque altamente competitivo con el gran objetivo de consolidar un proyecto deportivo ambicioso en la Tercera Federación.

El propio Hugo Padín valoró de forma muy positiva su llegada definitiva a la entidad dezana, destacando la enorme ambición existente de cara a la campaña que está por comenzar: «La verdad del proyecto del Lalín me interesó mucho tanto la ambición como la manera de gestionarlo todo de cara a esta temporada. Estaban haciendo unas fichajes increíbles. Espero aportar experiencia, a pesar de tener 22 años, porque ya sería mi cuarto año en la categoría, goles y ayudar al equipo a conseguir el objetivo y si las cosas se hacen bien, poder soñar». El atacante de Catoira también dedicó palabras de profundo elogio hacia su nuevo entrenador, subrayando su excelente trayectoria reciente: «Iván Carril me parece un gran entrenador, aunque a mí no me haya entrenado aún, tengo amigos y compañeros que me hablan muy bien de él. Y la hazaña que hizo con el Noia el año pasado fue increíble; espero poderla repetir». El habilidoso extremo zurdo concluyó manifestando su máxima ilusión por iniciar los entrenamientos junto al resto del plantel rojinegro: «Me veo muy contento, con ganas de empezar a entrenar y poder conseguir entre todos alegrías para un pueblo como Lalín».

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De forma paralela a la confección de la primera plantilla, la directiva rojinegra sigue trabajando de manera intensa en la estructura general de sus categorías inferiores, centrando todos sus esfuerzos ahora en construir un bloque en el filial muy competitivo de cara al futuro. En este sentido, la entidad ha confirmado la renovación de futbolistas fundamentales de la pasada campaña como Hugo Rielo, Diego Meijide, Teo Blanco, Lucas Villar, Iván Nogueira, Alberto Diéguez y Santi Fernández. Asimismo, el segundo equipo lalinista cuenta con nuevas incorporaciones como Manuel Sampayo, Lois Cabaleiro, Manoel Varela y Martín Carballude.