El Atletismo A Estrada logra seis medallas en el Campeonato Gallego

El Atletismo A Estrada cosechó este fin de semana un éxito histórico en el reciente Campeonato de Galicia Sub23 de Atletismo tras conquistar un total de seis medallas en las siete pruebas disputadas por la delegación. Este sobresaliente balance global sitúa a la entidad estradense en los puestos de honor del deporte autonómico gallego, destacando tanto en las disciplinas de lanzamientos como en las carreras de velocidad pura y las pruebas de relevos de la categoría.

El gran protagonista de la jornada competitiva fue el estradense Martín Ruibal, que finalizó este certamen con cuatro metales en su palmarés particular. En lanzamientos demostró una enorme versatilidad al proclamarse campeón de Galicia en la modalidad de peso y subcampeón en disco. Su actuación más destacada llegó en la jabalina, donde logró la medalla de plata con una excelente marca personal de 44,28 metros, sumando además un oro extra tras competir cedido en el equipo masculino de relevos 4x100 del club Ourense Atletismo.

Noticias relacionadas

Por su parte, el equipo femenino Sub23 de la escuadra estradense, integrado por Eva Gil, Celia Portela, Pilar Corredoira y Arauia Al Bachere, brilló con luz propia en las instalaciones de Pereiro de Aguiar al coronarse subcampeón gallego en la final de relevos 4x100. A nivel individual, la velocista Arauia Al Bachere aportó una medalla de bronce en los 200 metros lisos, cerrando el torneo autonómico con dos metales tras no poder terminar los 400 metros vallas.