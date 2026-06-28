«No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»

El internacional lalinense Xoán Ledo, portero del Dicorpebal Logroño La Rioja, fue elegido esta semana mejor guardameta de la Liga Nexus Energía ASOBAL 2025/26 y primer integrante del «All Star» de la competición nacional. El portero formado en el Balonmán Lalín obtuvo el 32,79% de los votos en una elección compartida entre afición, clubes y prensa.

¿Se esperaba la elección como mejor portero del campeonato o le pilló por sorpresa?

Siendo sincero, lo único que me podría esperar era estar entre los cinco nominados de la competición, algo con lo que más o menos contaba por números y la lista de paradas que realicé durante el campeonato. Sin embargo, el ser ganador la verdad es que no porque siempre suele ser elegido el portero del Barça, con todo merecimiento eso sí, pero bueno este año me he colado yo ahí. La verdad es que estoy muy orgulloso. Personalmente, yo creo que sobre todo la temporada pasada porque estaba jugando solo en la posición y este año la comparto, lo merecía incluso más en ese sentido, pero contento de que por lo menos no llegó la temporada pasada y que llegase en esta, por supuesto.

¿Qué supone para su trayectoria deportiva este reconocimiento de aficionados, clubes y medios?

No me gustaría decir que esto es el culmen porque al final no deja de ser un premio individual en el que votan aficionados, entrenadores y jugadores, que es lo que más se valora en estos premios. Como reconocimiento de la liga seguramente es de las cosas más bonitas, pero preferiría estar hablando al final de la temporada que viene habiendo llegado a una Final Four de un European League o algo así, que eso ya sería otra cosa diferente.

¿Cree que este galardón le podría abrir las puertas a jugar con los Hispanos?

Sinceramente no lo creo. No creo que me pueda ofrecer esa posibilidad de estar con ellos. Yo creo que las opciones son las que son y tiene ese porcentaje de convertirse en realidad, pero eso al final depende de otros factores que no solo son míos. Están otros porteros que jugué contra ellos. Yo como siempre he sabido la competencia que tengo y la gente que tengo por encima no es un objetivo que me haya marcado porque supondría demasiada presión para mi. Así que intento gestionarlo de esa forma porque pienso que es lo mejor.

Se le ve contento en su equipo, ¿cuál es la clave para sentirse así en la escuadra riojana?

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La verdad es que desde el primer momento en el que llegamos mi pareja y yo de Francia nos hemos sentido súper bien, muy integrados, muy cuidados y muy queridos por todos los que forman el club. Cuando estás en un sitio así yo creo que las cosas salen solas y pienso que eso también se puede comprobar en los resultados que estamos obteniendo.