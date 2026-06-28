Carlos Taboada se incorpora al cuerpo técnico del Disiclín

El Balonmán Lalín avanza poco a poco en la consolidación de su proyecto deportivo para la presente temporada con la incorporación de Carlos Taboada, «Kali», al staff rojinegro. Esta nueva incorporación al cuerpo técnico del primer equipo, el Disiclín Balonmán Lalín, busca fortalecer el área de preparación bajo las directrices estratégicas de Alexandre Dacosta, «Pachi», tal y como ya pasaba en la última temporada con Cacheda al frente del equipo. Taboada representa la esencia pura de la entidad: es lalinense y conocedor absoluto de la filosofía interna del club, un factor fundamental para mantener intacta la identidad del grupo.

Su gran experiencia y pasión por el balonmano lo convierten en un refuerzo técnico de incalculable valor. Su labor no se limitará a la dinámica diaria del primer equipo sénior masculino. Carlos Taboada compaginará estas responsabilidades de élite con la dirección de plantillas de las categorías inferiores de la cantera lalinense. En la estructura base asumirá un rol primordial centrado en la evolución de los jóvenes talentos de la casa, convirtiéndose en el máximo responsable del entrenamiento específico de la portería de manera transversal en todas las categorías de los del Arena.

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Por otra parte, la planificación de la entidad rojinegra que preside Berta González Casares no se detiene en los despachos y ya suena con mucha fuerza el nombre de Pablo Cacheda para hacerse cargo del equipo juvenil lalinista, un movimiento estratégico de peso que potenciaría notablemente el área formativa del club gracias a su gran trayectoria y contrastada experiencia en la institución. La nueva junta directiva ha mostrado su total confianza ante estos importantes movimientos dentro de la organización de la entidad para la próxima temporada. Confían ciegamente en que la incorporación de Carlos Taboada sirva de catalizador idóneo para potenciar las virtudes y el crecimiento diario del Balonmán Lalín en todas las categorías ante los nuevos desafíos que esperan en la próxima campaña. «Estamos convencidos de que a súa achega será fundamental para seguir medrando como club, unindo experiencia, identidade e traballo diario», ha destacado con firmeza la entidad en su comunicado oficial para abrir de esta forma una prometedora etapa.