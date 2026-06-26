Xoan Ledo, elegido mejor portero de la Liga ASOBAL 2025/2026

El internacional lalinense Xoan Ledo, portero del Dicorpebal Logroño La Rioja, fue elegido esta semana mejor guardameta de la Liga Nexus Energía ASOBAL 2025/26 y primer integrante del «All Star». El portero formado en el Balonmán Lalín obtuvo el 32,79% de los votos en una elección compartida entre afición, clubes y prensa. De este modo, se impuso en el podio a Santiago Giovagnola e Ivan Panjan.