Balonmano
Xoan Ledo, elegido mejor portero de la Liga ASOBAL 2025/2026
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redacción
Lalín
El internacional lalinense Xoan Ledo, portero del Dicorpebal Logroño La Rioja, fue elegido esta semana mejor guardameta de la Liga Nexus Energía ASOBAL 2025/26 y primer integrante del «All Star». El portero formado en el Balonmán Lalín obtuvo el 32,79% de los votos en una elección compartida entre afición, clubes y prensa. De este modo, se impuso en el podio a Santiago Giovagnola e Ivan Panjan.
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