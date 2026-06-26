Sello dezano en el arenal de Calella

El técnico Iago González y la jugadora Sálvora Vilariño serán los únicos representantes del balonmano lalinense en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) de balonmano playa. El evento tendrá lugar la próxima semana en las playas de la localidad barcelonesa de Calella y reunirá a la flor y nata de la especialidad de toda España. Ambos lalinenses acuden integrados en el combinado cadete femenino de la Federación Galega de Balonmano. González asume el mando principal de este bloque desde el puesto de seleccionador, mientras que Vilariño se ha consolidado en el grupo como una pieza indispensable del entramado sobre la arena. La preparación definitiva de la escuadra se está llevando a cabo intensamente en los arenales del término municipal de Bueu, lugar donde ultiman los detalles tácticos y físicos previos al torneo nacional.

La hoja de ruta competitiva de la selección gallega en Calella arrancará con una fase de grupos exigente. Las jugadoras dirigidas por Iago González se estrenarán en la competición oficial frente al combinado de La Rioja. Inmediatamente después, el segundo partido del grupo las medirá contra la selección del País Vasco, dos compromisos fundamentales para determinar las opciones de clasificación a las rondas eliminatorias. La evolución del balonmano playa en la comunidad autónoma avala las altas expectativas del cuerpo técnico, que aspira a mantener la línea competitiva de las últimas ediciones. Según explica el propio seleccionador gallego, «en Galicia está subiendo mucho el nivel los últimos años consiguiendo buenos resultados en los CESA (el año pasado quedamos quintas) y estamos continuamente en la pelea por las medallas».

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Dentro de la estructura táctica diseñada por el técnico dezano para este campeonato, las características individuales de Sálvora Vilariño emergen como un elemento diferenciador dentro del colectivo galaico. A pesar de ser la única jugadora del Balonmán Lalín en la lista, su aportación se presenta vital para sostener el bloque defensivo del grupo. Respecto a sus condiciones particulares sobre la pista de arena, González destaca que es «una especialista defensiva, la intensa, la que mete piernas y la que le da trabajo al resto de defensoras. Físicamente es un pelín más pequeña que las otras, pero es el perfil diferente que tenemos en la selección, sobre todo de robar balones». El objetivo de la delegación lalinense en el CESA es refrendar el crecimiento deportivo de su cantera a nivel estatal.