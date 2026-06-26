Mario Prado refuerza la medular de un Estradense que renueva a Prieto y Fernández

El Club Deportivo Estradense continúa con la confección de su plantilla para la próxima temporada. La dirección deportiva del club rojillo ha confirmado oficialmente el fichaje del mediocentro defensivo Mario Prado, además de las renovaciones del defensa Sergio Prieto y del centrocampista Miguel Fernández. Con estos movimientos, la entidad de A Estrada busca dar estabilidad al bloque del año anterior, mantener la identidad del grupo y, al mismo tiempo, reforzar posiciones muy específicas con futbolistas de proyección.

Mario Prado, natural de Santiago de Compostela, destaca por su presencia física y contundencia gracias a sus 1,90 metros de estatura. El futbolista se formó en las categorías inferiores del Real Club Celta de Vigo (llegó a estar convocado con el Celta Fortuna), donde adquirió experiencia competitiva antes de recalar en la disciplina estradense. Su perfil técnico y táctico responde directamente a las necesidades del cuerpo técnico para aportar equilibrio, consistencia y una salida limpia de balón en la parcela defensiva del mediocampo.

El jugador explicó los motivos que propiciaron su llegada al equipo: «Bueno la posibilidad de poder fichar surgió tras una llamada del mister Manuti, que me convenció con el proyecto que tenían y la idea de juego que tienen que creo que puede cuadrar muy bien con mi perfil, y por lo tanto espero poder aportar mis cualidades como mediocentro que espero que se adapten bien a la idea de juego del mister».

Asimismo, Prado hizo referencia al contexto social y a las aspiraciones de la entidad estradense: «Además me atrajo la ambición que transmite el club, desde el presidente hasta el mister y la gran afición que tiene el equipo ya que poder jugar delante de tanta gente aficionada del club es un lujo ya que es impresionante desplazarse por el pueblo y observar como todo el mundo sigue al club y se vuelca con el proyecto».

Junto a esta nueva incorporación, el CD Estradense ha asegurado la continuidad de dos futbolistas que resultaron muy importantes en la dinámica del grupo durante el pasado ejercicio. El defensa central Sergio Prieto prolonga su vinculación contractual para aportar solvencia, contundencia táctica y veteranía en la línea de retaguardia. Por su parte, el centrocampista Miguel Fernández también ha firmado su renovación, lo que garantiza la permanencia de un efectivo habituado a la distribución del balón y al control de los tiempos del partido en la medular.

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Con la planificación deportiva avanzada, el club busca asentar las bases antes del inicio de los entrenamientos estivales durante la pretemporada. De este modo, la secretaría técnica avanza en el diseño de una plantilla que combina la base del pasado curso con nuevas incorporaciones destinadas a competir con las máximas garantías en el Grupo I de la Tercera Federación, donde la igualdad entre los equipos de la categoría exige disponer de un fondo de armario amplio y versátil.