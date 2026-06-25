El Estradense presume de masa social y de impacto digital

El Club Deportivo Estradense ha cerrado una temporada histórica fuera de los terrenos de juego. Coincidiendo con la celebración de su Centenario, la entidad de A Estrada se ha convertido en el club con mayor impacto digital del Grupo 1 de la Tercera Federación, alcanzando más de 6,8 millones de visualizaciones acumuladas en sus canales oficiales durante la última campaña.

Las cifras sitúan al conjunto rojillo como una referencia en el ámbito de la comunicación deportiva dentro del fútbol semiprofesional gallego. «En una categoría caracterizada por una proyección mediática principalmente local, el Estradense ha conseguido ampliar notablemente su alcance gracias a una estrategia basada en la creación de contenido audiovisual, la presencia activa en redes sociales y la modernización de su imagen institucional», afirman.

Además del crecimiento digital, el club destaca también por el respaldo social que mantiene en su entorno. La entidad cuenta actualmente con más de 900 socios, una cifra histórica que refleja el arraigo del proyecto deportivo en la villa y el compromiso de su afición.

«El crecimiento experimentado durante los últimos meses se ha apoyado en plataformas como X, Instagram, TikTok y Facebook, donde los contenidos vinculados al día a día del equipo han logrado una importante repercusión. Desde el club atribuyen estos resultados al trabajo conjunto del área de comunicación, los creadores de contenido y los fotógrafos que colaboran con la entidad», apuntan.

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Desde la entidad también han querido agradecer el apoyo de la afición, así como la implicación de patrocinadores, empresas colaboradoras e instituciones, cuyo respaldo ha contribuido al crecimiento del proyecto.