El Estradense ficha al guardameta del Arosa Manu Figueroa

El Estradense ha encontrado al guardameta que peleará por la titularidad con Pablo Brea. Manu Figueroa fue presentado como nuevo jugador del equipo rojillo para la próxima temporada. El portero de 22 años llega procedente del Arosa, en donde no encontró los minutos de juego que buscaba y que ahora intentará ganarse en el Estradense.

«Tenía varias ofertas pero la que más me gustó fue la del Estradense. Al acabar la temporada me llamó el entrenador de porteros del equipo, a quien conocí en un partido esta temporada. Todos me hablaron muy bien de este equipo y decidí aceptar», afirmó Manu, que se reencontrará en A Estrada con Brea, con quien ya coincidió en el Arenteiro. «Allí estuve dos años en los que no tuve suerte. Iba a debutar en Riazor pero justo me lesioné. El año pasado iba a hacerlo y el partido se suspendió. E¡n el Arosa tampoco fue mi año. Fue duro a nivel personal. Una de las cosas que me atrajo del Estradense fue precisamente que suele rotar los porteros, para que los dos estén enchufados», argumentó. Manu se define como un portero ágil, que transmite seguridad y al que le gusta jugar con los pies.

Noticias relacionadas

Por otra parte el club anunció que el canterano Marcos Míguez contará con ficha en el primer equipo tras terminar su etapa en el equipo juvenil.