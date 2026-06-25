Atletismo / Campeonato Gallego Sub23
Arauia Al Bachere regresa al Atletismo A Estrada para el Gallego
Redacción
Pereiro de Aguiar acoge el próximo fin de semana el Campeonato de Galicia Sub23 al aire libre, última cita autonómica individual en pista de la temporada y que alcanza su 36ª edición. El Club Atletismo A Estrada contará con cinco representantes en una categoría exigente
En el apartado masculino, Martín Ruibal competirá en jabalina, peso y disco, con opciones de pelear por las medallas en las tres pruebas. Tras su participación individual, se incorporará al Ourense Atletismo para el relevo 4x100.
En categoría femenina destaca el regreso a la competición de Arauia Al Bachere, una de las atletas con mayor proyección del club. La estradense volverá a competir con el club tras varios meses de ausencia debido a sus obligaciones académicas y laborales. Participará en los 400 metros vallas, disciplina que ha estado preparando en las últimas semanas, y también en los 200 metros lisos.
Junto a ella estarán Eva Gil, Celia Portela y Pilar Corredoira, que formarán el equipo de 4x100 metros, repitiendo la base del conjunto campeón gallego Sub20 en 2024.
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