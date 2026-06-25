Arauia Al Bachere regresa al Atletismo A Estrada para el Gallego

Pereiro de Aguiar acoge el próximo fin de semana el Campeonato de Galicia Sub23 al aire libre, última cita autonómica individual en pista de la temporada y que alcanza su 36ª edición. El Club Atletismo A Estrada contará con cinco representantes en una categoría exigente

En el apartado masculino, Martín Ruibal competirá en jabalina, peso y disco, con opciones de pelear por las medallas en las tres pruebas. Tras su participación individual, se incorporará al Ourense Atletismo para el relevo 4x100.

En categoría femenina destaca el regreso a la competición de Arauia Al Bachere, una de las atletas con mayor proyección del club. La estradense volverá a competir con el club tras varios meses de ausencia debido a sus obligaciones académicas y laborales. Participará en los 400 metros vallas, disciplina que ha estado preparando en las últimas semanas, y también en los 200 metros lisos.

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Junto a ella estarán Eva Gil, Celia Portela y Pilar Corredoira, que formarán el equipo de 4x100 metros, repitiendo la base del conjunto campeón gallego Sub20 en 2024.