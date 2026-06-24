La jugadora Iziar Barcala representará a España en el Campeonato de Europa de bádminton en Hungría

Llevaba varias concentraciones y campeonatos ganándose un puesto entre los elegidos y finalmente lo ha logrado. La estradense Iziar Barcala ha sido convocada por la selección española de bádminton para disputar el Campeonato de Europa por equipos. La competición se celebrará en Tatabánya, en Hungría, del 18 al 22 de agosto, mientras que la competición individual será del 22 al 27 de agosto.

La jugadora del Club Bádminton A Estrada se encuentra en las dos listas facilitadas ayer por la Federación Española de Bádminton, por lo que disputará la competición por equipos, y a la semana siguiente participará en segunda competición, jugando individual y dobles femenino.

Desde el equipo estradense reconocieron a través de sus redes sociales que se trata de una gran noticia tanto para Iziar como para el club. «De esta manera Iziar ve reconocido el trabajo y esfuerzo realizado hasta el momento, y que se convierte así en el cuarto Europeo en el que participa nuestra jugadora, representando a España», afirmaron. «Desde el club queremos felicitarla por esta convocatoria y desearle mucha suerte en esta nueva experiencia internacional defendiendo los colores de la selección española, algo que sabemos que le hace especial ilusión», añadieron.

Iziar por su parte reconoció que no las tenía todas consigo en esta convocatoria internacional. «Estaba pendiente de la lista porque no lo tenía muy claro.En chicas hay mucho nivel en España y no era fácil estar ahí», manifestó la estradense, quien recibió esta llamada como una gran noticia después de sus problemas de lesiones. «En el Campeonato de España tuve problemas en los gemelos, los mismos que me impidieron jugar la final en el Gallego, pero ahora mismo ya estoy bien», argumentó la jugadora.

La joven integrante del Club Bádminton A Estrada y del Ravachol de Pontevedra ya sabe lo que es disputar un Europeo con España. Lo hizo siendo en Sub-16, en su estreno en un campeonato continental en Ibiza. Después repitió en Sub-17, en este caso con un torneo celebrado en Lituania. Finalmente y ya en el 2024, volvió a Ibiza, en esa ocasión paracompetir en el Europeo júnior.

Ahora, con 17 años y en su último año en la categoría lo hace de nuevo ilusionada con firmar un buen papel. «En la competición por equipos creo que tenemos un gran grupo. Los chicos especialmente creo que son de los más fuertes de Europa», apuntó. En cuanto al torneo individual, Barcala tiene muchas esperanzas puestas en su dobles junto a la jugadora ibicenca Sofía García. «Empezamos a jugar juntas el año pasado, en septiembre. Los últimos internacionales que jugamos estuvimos muy bien».

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Barcala tiene ahora dos meses por delante en los que tendría que disfrutar de un descanso pero esta vez le tocará trabajar para llegar a la cita de Hungría en las mejores condiciones.