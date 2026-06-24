El Estradense suma velocidad y desborde con el fichaje del extremo Rachu

El Estradense anunció ayer su tercer fichaje para la próxima temporada. Tras la llegada del delantero Seijo y del central Mati, el club sigue apostando por gente joven, en esta ocasión con la incorporación del extremo de 25 años Raúl Diz Fariña, más conocido como Rachu. El jugador llega abalado por su buena temporada en el Noia, donde completó 34 partidos, anotando tres goles. Desde el club destacaron especialmente su velocidad y capacidad de desborde, además de poder jugar en ambas bandas.

Rachu se formó en las categorías inferiores del Pontevedra, donde estuvo desde cadetes hasta pasar cuatro temporada en su equipo filial. El verano pasado dejó el club de Pasarón para irse al Noia, con el que acabó descendiendo. Ahora inicia una nueva etapa en la que ha primado el hecho de poder jugar cerca de casa. «Tenía varias ofertas de Tercera pero la mayoría implicaban un cambio de residencia. El Estradense además lo puedo compatibilizar bien con mi trabajo porque entrenan a las siete de la tarde», afirmó.

Rachu también destacó el buen proyecto deportivo del club rojillo, recordando sus dos play-offs de ascenso consecutivos. «El Estradense tiene una columna vertebral que mantiene desde hace años. Con esa base, solo sumándole cuatro cosas, ya tienes un equipo que puede competir por estar peleando de nuevo arriba». valoró.

Por último, Rachu habló del buen grupo y ambiente que hay en el vestuario del Estradense, algo que pudo comprobar cuando compartió vestuario en la selección gallega UEFA con varios jugadores del equipo rojillo.

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La llegada de Rachu viene a paliar en parte la marcha de jugadores de banda en el equipo rojillo. A la espera de la renovación de Pedrosa, el equipo ha perdido en esas posiciones a Padín, Ian y Gerard Puerto, quedando solo Porrúa como hombre natural en banda. El Estradense todavía debe incorporar algún jugador más en esas posiciones.