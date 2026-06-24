Balonmano | Primera Nacional
El Balonmán Lalín apuesta por el talento de la casa y nombra entrenador del Disiclín a «Pachi»
El Club Balonmán Lalín ha hecho oficial el nombramiento de Alexandre Dacosta, conocido deportivamente como «Pachi», como el nuevo entrenador de su primer equipo, el Disiclín. Con esta decisión, la directiva del club ratifica su firme apuesta por el talento de la casa y la continuidad de su proyecto deportivo.
Pachi llega al banquillo de Primera Nacional tras firmar varias temporadas de excelente trabajo en las categorías base de la entidad. Durante su etapa formativa, el técnico no solo ha logrado grandes resultados en las competiciones, sino que ha destacado por su labor en el desarrollo de jóvenes jugadores y en la transmisión de los valores fundamentales del club.
Esta incorporación busca reforzar la identidad y las raíces del Balonmán Lalín, confiando el liderato a un profesional que conoce a la perfección la filosofía de la entidad, a su afición y la exigencia de defender estos colores. El nuevo preparador afronta este reto con la máxima ilusión y la ambición de mantener el crecimiento del club de cara al futuro.
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