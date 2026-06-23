Rallyes
José Murado y Marco Bulasia ganan en el Rally de San Marino
Se consolidan al frente de la clasificación general cuando quedan dos pruebas
Redacción
El copiloto forcaricense José Murado sumó este fin de semana un nuevo éxito internacional a su brillante trayectoria deportiva al imponerse en el Rally San Marino, cuarta prueba puntuable del Campeonato Italiano de Rallys de Tierra. Murado acompañó al piloto boliviano Marco Bulacia a bordo de un Skoda Fabia RS Rally2 del equipo DreamOne Racing, formando una dupla que volvió a exhibir un altísimo nivel competitivo.
La pareja comenzó el rally marcando el mejor tiempo en el tramo de clasificación y posteriormente dominó con autoridad la prueba, adjudicándose seis de los siete tramos disputados. Su superioridad les permitió hacerse con una contundente victoria absoluta en una cita considerada una de las más exigentes del calendario italiano.
La victoria en San Marino permite además a Bulacia y Murado consolidarse al frente de la clasificación general del campeonato cuando únicamente restan dos pruebas para la conclusión de la temporada. La ventaja acumulada les sitúa en una posición privilegiada para luchar por el título.
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