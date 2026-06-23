Fútbol / Tercera División
El Estradense renueva a Miguel pero pierde a Padín
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Redacción
A Estrada
El Estradense anunció ayer la renovación de Miguel para la próxima temporada. La conitnuidad del mediocentro es una buena noticia después de la marcha de Brais Vidal al Lalín. La mala noticia es la baja de Hugo Padín, un hombre que llegó el pasado verano y en el que había puesto muchas esperanzas. Las lesiones y la irregularidad jugaron en su contra. Además, el retorno de Porrúa tras su paso por el Compostela terminó de cerrarle el paso hacia la titularidad. Los rojillos todavía siguen trabajando en la renovación de jugadores como Pedrosa o Sergio Prieto.
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