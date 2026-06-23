Costoya sube al podio en el circuito de Monza

El mítico circuito de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”, acogió la tercera prueba del Campeonato Italiano de Fórmula 4, considerado el certamen de mayor prestigio y nivel competitivo de la categoría a nivel mundial. Un escenario de máxima exigencia en el que el piloto silledense Christian Costoya volvió a demostrar su talento frente a una parrilla de 49 participantes.

La prueba se disputó bajo el nuevo formato implantado esta temporada por la FIA, que ha ampliado el número de inscritos debido al creciente interés por competir en el campeonato. Esta modificación ha incrementado la competitividad y los riesgos en pista, ya que únicamente los 36 mejores pilotos logran clasificarse para la carrera final del domingo.

Costoya comenzó el fin de semana dejando muy buenas sensaciones en los entrenamientos libres, tanto en las jornadas previas como en las sesiones del jueves, situándose de forma constante entre los cinco pilotos más rápidos. Sin embargo, la clasificación del viernes no resultó tan favorable. Integrado en el primer grupo de clasificación y condicionado por las habituales interrupciones por banderas rojas, no logró completar una vuelta perfecta y terminó ocupando la 22ª posición de salida para las carreras del sábado.

Lejos de venirse abajo, el de Silleda protagonizó dos espectaculares remontadas. En la primera carrera del sábado escaló hasta la sexta posición final, siendo además el tercer mejor rookie de la prueba. En la segunda manga volvió a mostrar un ritmo sobresaliente y finalizó décimo, condicionado por varias intervenciones del coche de seguridad que frenaron su progresión. De hecho, Costoya fue uno de los pilotos más rápidos en pista durante toda la carrera.

Estos resultados le permitieron asegurarse una plaza en la carrera final, tomando la salida desde una meritoria novena posición. Allí llegó su mejor actuación del fin de semana. Con un ritmo extraordinario, el piloto gallego firmó una nueva remontada para cruzar la línea de meta en quinta posición absoluta, convirtiéndose además en el mejor rookie de la carrera.

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Tras las verificaciones y una penalización de cinco segundos al segundo clasificado, Costoya ascendió hasta la cuarta posición absoluta, quedándose a las puertas del podio en una de las pruebas más exigentes del calendario.