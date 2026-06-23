Natación
Buen papel de Miguel Fins y Antonio Duro en la Batalla de Rande
Redacción
Los nadadores Miguel Fins y Antonio Duro, del Club Natación e Salvamento A Estrada, participaron en la Batalla de Rande, una de las travesías de aguas abiertas más exigentes del calendario estatal. La prueba contó con un recorrido de 27 kilómetros entre la playa de Rodas, en las Illas Cíes, y la Illa de San Simón.
La combinación de la larga distancia, las corrientes existentes en la zona y la temperatura del agua convierten esta travesía en un auténtico desafío para los participantes. En esta edición tomaron parte 115 nadadore de 11 países.
Los representantes del club estradense completaron una actuación muy destacada. Miguel Fins logró el puesto 26 de la clasificación general con un tiempo de 7 horas, 59 minutos y 13 segundos, mientras que Antonio Duro finalizó en la posición 55. Lo hizo con un registro de 8 horas, 34 minutos y 32 segundos.
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