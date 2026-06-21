Patricia Fondevila, nueva presidenta del Club Rugby Lalín

El Coreti Rugby Lalín formalizó ayer el relevo en su presidencia y la renovación de su junta directiva, abriendo una nueva etapa en la gestión de una entidad que continúa creciendo tanto en el ámbito deportivo como social. El club estará presidido a partir de ahora por Patricia Fondevila Blanco, quien toma el testigo al frente de la entidad con el respaldo de un equipo renovado.

La vicepresidencia recaerá en Eleazar Garnico Camero, mientras que la responsabilidad de la tesorería será desempeñada por Paula García Toimil. Por su parte, María Cruz Otero Miguélez ocupará el cargo de secretaria. La junta directiva se completa con las vocalías de Raquel Elvira Cid Freire —también encargada de la coordinación de la cantera—, Eva Ramos Iglesias y Gabriela Arrebola. Además, Ángel Piñeiro asumirá las funciones de director deportivo.

En su despedida de la presidencia, Álex Ferradás deseó la mejor de las suertes a sus sucesores y agradeció el apoyo recibido durante esta etapa por parte de todas las personas que forman parte del Coreti Rugby Lalín. «Destos 9 anos quedaríame coa enorme capacidade de traballo e sacrificio que ten a familia Abellona e co seu amor ao rugby e o club», manifestó el exdirigente. Ferradás también recibió el agradecimiento de la nueva presidenta por el trabajo realizado durante estos años y por su disposición a seguir colaborando para facilitar una transición ordenada. Fondevila incluso dejó abierta la puerta a un posible regreso del expresidente a la directiva cuando lo considere oportuno. Por su parte, Ferradás se mostró orgulloso de haber contribuido con su esfuerzo a la historia de un club que ya alcanza los 38 años de trayectoria.

De cara al futuro, Patricia Fondevila adelantó que uno de los principales objetivos será ampliar la estructura deportiva de la entidad. La intención es contar la próxima temporada con dos equipos sénior —masculino y femenino—, un conjunto M16 y una escuela de base con categorías M8 y M12. De lograrse este propósito, el Coreti Rugby Lalín se situaría al nivel de los clubes de A Coruña y Vigo, con representación en prácticamente todas las categorías de formación y competición. «É algo do que debemos estar moi orgullosos», señaló la nueva presidenta, quien explicó que actualmente el club se encuentra inmerso en la búsqueda de entrenadores para completar el proyecto deportivo.

La dirigente también quiso poner en valor el carácter familiar que ha definido históricamente al Coreti Rugby Lalín y que la nueva junta pretende preservar. De hecho, gran parte de los integrantes de la directiva han decidido implicarse directamente en la gestión del club al tener hijos e hijas compitiendo en sus diferentes categorías. «Traemos aos nosos fillos para que practiquen deporte, pero aquí atopan moito máis: atopan amizades, e nós tamén. O rugby é un deporte que ten unha importante dimensión social».

Noticias relacionadas

Como ejemplo de ese espíritu de convivencia, la presidenta recordó que durante la jornada de ayer el club organizó una reunión en Vilatuxe que congregó a más de un centenar de personas entre jugadores, familiares, técnicos y colaboradores, una muestra del arraigo social y del ambiente de comunidad que rodea al rugby en Lalín.