Fútbol / Tercera División
El Estradense incorpora a Mati, central del Gran Peña
El juagador de Vigo peleará por un puesto con Carabán y Ander a la espera del regreso de Landeira | «Es un equipo muy competitivo»
El Estradense presentó ayer a su segunda incorporación. Se trata del jugador vigués Matías Delicado, que llega al equipo rojillo tras firmar un gran temporada en el Gran Peña. El central zurdo de 22 años se crió futbolísticamente en el Porriño, de donde dio el salto al Alondras hace dos años. Allí, una importante lesión frenó su progresión. A pesar de eso el Gran Peña apostó por él, firmando gran año. Ahora, ha aceptado la oferta del Estradense para pelear por un puesto en el que tendrá competencia.
«De vez en cuando hay que salir de casa. El Estradense se fijó en mí porque les gusté esta temporada y estoy muy agradecido por ese interés», explicó. «Sé que este es un equipo muy competitivo. Atrás cuentan con gente con mucha experiencia como Carabán –con quien coincidió en la Selección Gallega–, Ander o Landeira. Va a estar disputado el puesto pero yo vengo aquí a aportar todo lo que pueda», manifestó.
Mati deja el Gran Peña entre palabras de agradecimiento después de que apostasen por él después de su lesión.
Desde el Estradense defendieron la gran progresión de Mati el año pasado como uno de las razones para su fichaje. Además, destacaron que se trata de un jugador muy rápido y que tiene una buena salida de balón. Su incorporación permitirá además cerrar el hueco que dejó Landeira con su lesión, ya que su vuelta a los entrenamientos podría retrasarse hasta Navidad. El club sigue buscando varios refuerzos, principalmente un mediocentro.
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