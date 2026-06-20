El Lalín apuntala su banda izquierda con el fichaje de Óscar López

Óscar López se ha convertido de forma oficial en el nuevo refuerzo del Club Deportivo Lalín para apuntalar la demarcación de lateral izquierdo en su esperado regreso a la Tercera Federación, llegando al club dezano tras completar su etapa en las filas del Estradense. El futbolista santiagués llega atraído por las altas aspiraciones del club dezano y por la enorme solidez de su estructura deportiva, reconociendo abiertamente que «pues la verdad desde el primer momento que empezaron las comunicaciones para la posibilidad de fichar allí me hacía ilusión ya que es un proyecto que me parece muy interesante, el Lalín viene de hacer un gran año en Preferente, ganando la liga con solvencia y haciendo las cosas bien y sé que son cosas que se van a seguir transmitiendo y manteniendo este año».

La conocida presencia del técnico Iván Carril al mando del banquillo lalinense ha resultado ser un factor determinante para terminar de cerrar su contratación durante este intenso mercado de fichajes de verano, ya que, tal y como explica el propio jugador, «conociendo a Iván sabes que siempre va a querer hacer un proyecto ambicioso y eso es lo que más me llamó la atención en este nuevo proyecto, tengo varios conocidos tanto en el equipo como en el pueblo y me hablaron muy bien de directiva y compañeros, por lo que es algo con lo que estar a gusto y que ayuda a tomar la decisión». A pesar de tratarse del año del debut en la categoría nacional tras el meritorio ascenso cosechado el curso anterior, el zaguero tiene muy claro que la mentalidad de la plantilla será totalmente inconformista y ambiciosa porque «es su primer año en Tercera después de un tiempo pero sé que el equipo no se va a conformar y en cuanto cumpla un objetivo va a aspirar a por el siguiente».

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Ya en el plano meramente individual y competitivo, Óscar López se define a sí mismo como un futbolista de mucha garra y entrega que busca contagiar su mentalidad ganadora a todo el grupo dentro del terreno de juego, asegurando que «en cuanto a mi objetivo personal, creo que puedo aportar intensidad y ganas al equipo, me considero un jugador intenso y muy competitivo, además odio perder hasta a las canicas por lo que siempre voy a dar lo máximo de mí para ganar y hacer mejorar al equipo en la medida de lo posible» para concluir afirmando que «estoy ilusionado por este nuevo proyecto y tengo ganas de demostrar el nivel que puedo dar».